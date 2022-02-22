***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici vergi beyannamesi ekiMali Tablonun Verilme Tarihi22/02/2022AçıklamalarGeçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi gelir tablosu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003504BIST