***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Tavsiye KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 1,2000000 120 15 1,0200000 102BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 0,8000000 80 15 0,6800000 68BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 2,0000000 200 15 1,7000000 170Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 13.05.2020 15.05.2020 14.05.20202. Taksit 14.10.2020 16.10.2020 15.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 4 Mart 2020 tarihinde aldığı karara istinaden- Ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden brüt 1.214.400.000 TL 'nin nakdendağıtılmasına, dağıtılan tutarın 1.045.753.000 TL'sinin 2019 yılı karından, geriye kalan168.647.000 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,- 60.720.000 TL''nin 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına,- 118.404.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasınınkullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettügelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için1 TL.lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,7 TL nakit kar payı ödenmesine,- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 13 Mayıs 2020tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,2 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Ekim 2020tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,80 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısındagörüşülmek üzere tavsiye edilmesinekarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 2019 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 607.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 431.098.337Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.590.874.000 1.891.679.9514. Vergiler ( - ) 365.997.000 416.247.9835. Net Dönem Kârı 1.224.877.000 1.475.431.9686. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 60.720.000 60.720.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.164.157.000 1.414.711.968Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.164.157.000 1.414.711.9689. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.680.334 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.177.837.334 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 353.351.200 0* Nakit 353.351.200 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 692.401.800 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 118.404.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 250.554.96820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 168.647.000 168.647.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.032.240.000 0 88,67 1,7 170TOPLAM 1.032.240.000 0 88,67 1,7 170Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Oranları Tablosu'na ilişkin açıklamalarKârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.Tabloda yer alan temettü tutarı ve oranları olağanüstü yedeklerden dağıtılması planlanannakit kar payı tutarını da ihtiva etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824416BIST