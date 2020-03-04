***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 22:25
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Tavsiye Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 1,2000000 120 15 1,0200000 102
BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 0,8000000 80 15 0,6800000 68
BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 2,0000000 200 15 1,7000000 170
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 13.05.2020 15.05.2020 14.05.2020
2. Taksit 14.10.2020 16.10.2020 15.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIMAS, TREBIMM00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 4 Mart 2020 tarihinde aldığı karara istinaden
- Ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden brüt 1.214.400.000 TL 'nin nakden
dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 1.045.753.000 TL'sinin 2019 yılı karından, geriye kalan
168.647.000 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- 60.720.000 TL''nin 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
- 118.404.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının
kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü
gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için
1 TL.lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,7 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 13 Mayıs 2020
tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,2 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Ekim 2020
tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,80 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında
görüşülmek üzere tavsiye edilmesine
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 2019 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 431.098.337
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.590.874.000 1.891.679.951
4. Vergiler ( - ) 365.997.000 416.247.983
5. Net Dönem Kârı 1.224.877.000 1.475.431.968
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 60.720.000 60.720.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.164.157.000 1.414.711.968
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.164.157.000 1.414.711.968
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.680.334 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.177.837.334 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 353.351.200 0
* Nakit 353.351.200 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 692.401.800 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 118.404.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 250.554.968
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 168.647.000 168.647.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.032.240.000 0 88,67 1,7 170
TOPLAM 1.032.240.000 0 88,67 1,7 170
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Payı Oranları Tablosu'na ilişkin açıklamalar
Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.
Tabloda yer alan temettü tutarı ve oranları olağanüstü yedeklerden dağıtılması planlanan
nakit kar payı tutarını da ihtiva etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824416
BIST