***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 7244 sayılı Kanun ile getirilen kar payı dağıtım kısıtlamasına istinaden Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin güncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem kârının en fazla yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri hüküm altına alınması sebebiyle, 2019 yılı kar dağıtım önerisi kanuna uygun olarak güncellenmiştir.Karar Tarihi 04.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 Peşin 0,5000000 50 15 0,4250000 42,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.05.2020 15.05.2020 14.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0Ek Açıklamalar17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edemeyecekleri hükme bağlanmıştır.İlgili kanun hükmüne istinaden, 04/03/2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan ve aynı gün kamuya açıklanan 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul tavsiye kararının güncellenmesi hasıl olmuştur.Buna göre Yönetim Kurulu 4 Mayıs 2020 tarihli kararında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca, vergi sonrası 1.224.877.000 TL ile sonuçlandırılan 2019 yılının karından,- Ortaklara ödenmiş sermayenin %50'sine, 2019 yılı karının %24,8'ine isabet eden brüt 303.600.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına,- 60.720.000 TL''nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,- 27.324.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 0,5 TL) net 0,425 TL nakit kar payı ödenmesine,- Nakit kar payının tek taksit halinde 13 Mayıs 2020 tarihinden itibaren dağıtılmasının teklif edilmesine,- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle revize edilmesine,- Güncellenen kar dağıtım önerisinin 5 Mayıs 2020 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasınaoybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK_Kar_Dagitim_Tablosu_2019_TR.pdfEK: 2 EK_Kar_Dagitim_Tablosu_2019 _ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 607.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 431.098.337Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.590.874.000 1.891.679.9514. Vergiler ( - ) 365.997.000 416.247.9835. Net Dönem Kârı 1.224.877.000 1.475.431.9686. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 60.720.000 60.720.0008. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.164.157.000 1.414.711.968Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.164.157.000 1.414.711.9689. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 13.680.334 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.177.837.334 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 303.600.000 0* Nakit 303.600.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 27.324.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 833.233.000 1.083.787.96820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 258.060.000 0 22,17 0,425 42,5TOPLAM 258.060.000 0 22,17 0,425 42,5Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Oranları Tablosu'na ilişkin açıklamalarKârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842423BIST