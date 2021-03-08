***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Tavsiye KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 2,0000000 200 15 1,7000000 170BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 1,5000000 150 15 1,2750000 127,5BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 3,5000000 350 15 2,9750000 297,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 20.05.2021 24.05.2021 21.05.20212. Taksit 17.11.2021 19.11.2021 18.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 8 Mart 2021 tarihinde aldığı karara istinaden- Ortaklara ödenmiş sermayenin %350'sine isabet eden brüt 2.125.200.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın tamamının 2020 yılı karından karşılanmasına,- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,- 209.484.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,5 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,5 TL) net 2,975 TL nakit kar payı ödenmesine,- Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesinekarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dagitim Tablosu.pdfEK: 2 2020 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 607.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 893.850.030Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.351.658.000 3.315.419.3884. Vergiler ( - ) 744.843.000 787.025.8395. Net Dönem Kârı 2.606.815.000 2.528.393.5496. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.606.815.000 2.528.393.549Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.606.815.000 2.528.393.5499. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 47.679.273 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.654.494.273 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 796.348.282 0* Nakit 796.348.282 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.328.851.718 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 209.484.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 272.131.000 193.709.54920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.806.420.000 0 69,3 2,975 297,5TOPLAM 1.806.420.000 0 69,3 2,975 297,5Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916419BIST