***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin artırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar dağıtım teklifinin Yönetim Kurulu tarafından artırılmasıKarar Tarihi 03.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIMAS, TREBIMM00018 1. Taksit 1,5000000 150 10 1,3500000 135BIMAS, TREBIMM00018 2. Taksit 1,5000000 150 10 1,3500000 135BIMAS, TREBIMM00018 TOPLAM 3,0000000 300 10 2,7000000 270Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 15.06.2022 17.06.2022 16.06.20222. Taksit 14.12.2022 16.12.2022 15.12.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIMAS, TREBIMM00018 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 3 Haziran 2022 tarihinde, daha önce 2 Mart 2022 tarihli kararında tavsiye ettiği 2021 yılı kar payı dağıtım tutarının artırılarak aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Buna göre Yönetim Kurulu- Ortaklara ödenmiş sermayenin %300'üne isabet eden brüt 1.821.600.000 TL 'nin 2021 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,- 179.124.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine,- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payi Dagitim Tablosu 2021 300.pdfEK: 2 Kar Payi Dagitim Tablosu 2021 300 ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 607.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.442.567.141Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.909.625.000 4.386.507.7714. Vergiler ( - ) 958.915.000 1.144.096.1275. Net Dönem Kârı 2.950.710.000 3.242.411.6446. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.950.710.000 3.242.411.644Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 51.091.246 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.001.801.246 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 900.540.374 0* Nakit 900.540.374 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 921.059.626 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 179.124.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 949.986.000 1.241.687.64420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.639.440.000 0 55,56 2,7 270TOPLAM 1.639.440.000 0 55,56 2,7 270Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034703BIST