***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
04.09.2023 12:03
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmud Muhammed Topbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galip Aykaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile yetkilendirilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mahmud Muhammed Topbaş
İcra başkanı / genel müdürün adı
Haluk Dortluoğlu – CEO
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191223
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