***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiMahmud Muhammed Topbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galip Aykaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile yetkilendirilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıMahmud Muhammed Topbaşİcra başkanı / genel müdürün adıHaluk Dortluoğlu – CEOYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191223BIST