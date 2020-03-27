***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 15:49
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli onayı ile 5 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet AKÇA ve Sn. Paul Micheal FOLEY'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/83288
17:0789.186
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.342,03
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
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92.299
En Düşük
88.527
17:076,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
17:077,0880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1240
En Düşük
7,0479
17:07335,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 335,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|46.699.822
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.071.579
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|19.381.757
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.519.607
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,30
|6.184.705
|% -9,78
|
|GLRYH
|2,40
|4.731.157
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,30
|2.263.928
|% -9,09
|
|MPARK
|13,96
|45.894.678
|% -8,76
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|GARAN
|7,99
|815.271.671
|% 0,63
|
|ASELS
|23,26
|647.528.756
|% -4,12
|
|ECILC
|5,24
|542.733.156
|% 8,04
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|134.831.735
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|177.921.522
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|226.942.137
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|52.662.524
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8607
|7,9001
|% 1,01
|
|Frank
|6,6648
|6,7050
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7081
|1,7167
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-11,90
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|-1,75
|
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