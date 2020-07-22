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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   22.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından, Kasım 2015 tarihinden itibaren BİM Fas Ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Faruk Öztürk'ün 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye'de Operasyon Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce  çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861226


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Frank 7,3409 7,3851 % 0,87  
Riyal 1,8200 1,8291 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 410 410 6,45  
Cumhuriyet 2.664 2.686 39,80  
Tam 2.744 2.756 40,80  
Yarım 1.332 1.348 20,00  
Çeyrek 668 675 10,00  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 1,14  
Gümüş Gr. 4,94 4,95 0,28  
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