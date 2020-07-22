***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından, Kasım 2015 tarihinden itibaren BİM Fas Ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Faruk Öztürk'ün 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye'de Operasyon Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861226BIST