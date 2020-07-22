***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 17:47
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından, Kasım 2015 tarihinden itibaren BİM Fas Ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Faruk Öztürk'ün 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türkiye'de Operasyon Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861226
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
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|TATGD
|11,56
|146.270.908
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|985.573
|% 9,99
|
|INFO
|6,83
|21.446.190
|% 9,98
|
|VKFYO
|7,39
|41.845.172
|% 9,97
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
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|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
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|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
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|BERA
|8,16
|126.159.913
|% -6,42
|
|EGCEY
|0,99
|308.121
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6867
|8,7303
|% 0,34
|
|Frank
|7,3409
|7,3851
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,45
|
|Cumhuriyet
|2.664
|2.686
|39,80
|
|Tam
|2.744
|2.756
|40,80
|
|Yarım
|1.332
|1.348
|20,00
|
|Çeyrek
|668
|675
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|1,14
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|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|0,28
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