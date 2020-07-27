***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 18:20
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından, organizasyon yapısında BİM İcra Kurulu'na raporlayacak ve kurumun perakende sektörü dışındaki iştiraklerinden sorumlu olacak olan ‘Perakende Dışı İştirakler Başkanı' pozisyonunun ihdas edilmesine ve ilgili pozisyona karar tarihi itibariyle Mustafa Yaşar Serdengeçti'nin atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862130
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