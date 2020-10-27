***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 13:47
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 27.10.2020 tarihinde aldığı karara istinaden, bulunduğumuz pazarlarda yerelleşme yaklaşımımız gereği, Şirketimizin Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir.
Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, Şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı ortaklığın toplam cirosu Şirket konsolide cirosunun %6,3'üne tekabul etmektedir.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884303
BIST
17:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:058,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:059,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:05501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KARTN
|1.498,20
|103.762.053
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.042.754
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.608.444
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|953.947.015
|% 1,33
|
|RTALB
|50,75
|879.734.817
|% 2,48
|
|SISE
|6,41
|829.829.060
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,71
|521.030.433
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.455.964
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|470.507.954
|% 1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1818
|% 1,22
|
|Euro
|9,6793
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6171
|10,6704
|% 1,15
|
|Frank
|8,9754
|9,0294
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,06
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:02
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17:12SAMAT
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 35 kaybederek (% -0.32 ) 1, 031
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, CEMTS, ROYAL, KONTR, EUYO, MARTI, LINK, OSMEN, ESEN, BMELK
-
17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, DAGI, YAPRK, ETYAT, VANGD, KAPLM, ALMAD, EGCYO, EGCEY, EKIZ