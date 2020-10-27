***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 27.10.2020 tarihinde aldığı karara istinaden, bulunduğumuz pazarlarda yerelleşme yaklaşımımız gereği, Şirketimizin Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu yetkilendirilmiştir.Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, Şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmektedir ve 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı ortaklığın toplam cirosu Şirket konsolide cirosunun %6,3'üne tekabul etmektedir.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884303BIST