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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2021 10:07



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 28.10.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararında
·        Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirket için "kartel" oluşturdukları iddiasıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri,
·      Bu nedenle, Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8'i oranında olmak üzere BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39-TL idari para cezası verildiği,
·        Şirketimize ayrıca tebliğ edilecek olan gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı  Kanunu'nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır.
İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarımızda  kanıtlarıyla birlikte Kurum'a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır.
Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına Şirket internet sitesinden (https://www.bim.com.tr/Categories/675/kamuoyu-aciklamalari.aspx) ulaşılabilir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce  çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973265


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