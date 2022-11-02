Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.11.2022 09:28
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Satınalma Genel Müdürü ve Genel Satınalma Komitesi Üyesi Aynur Çolpan 31.12.2022 tarihi itibariyle mevcut görevlerinden ayrılarak, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine, 
Operasyon Komitesi Üyesi Umut Baba 01.01.2023 tarihi itibariyle Satınalma Genel Müdürlüğü ve Genel Satınalma Komitesi Üyeliğine,
Bölge Genel Müdürü Metin Baykal 01.01.2023 tarihi itibariyle Operasyon Komitesi Üyeliğine 
atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076099


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:354.070
Değişim :  0,38% |  15,30
Açılış :  4.059  
Önceki Kapanış :  4.055  
En Yüksek
4.077 En Düşük
4.040
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 53,20 29.980.553 % 9,92  
ATSYH 140,00 1.477.140 % 7,36  
KERVN 0,77 390.655 % 6,94  
CMENT 65,00 72.930 % 6,73  
AFYON 6,72 45.233.084 % 5,83  
daha fazla
10:35 Alış Satış %  
Dolar 18,6181 18,6220 % 0,19  
Euro 18,3968 18,4150 % 0,30  
Sterlin 21,3311 21,4381 % 0,21  
Frank 18,5532 18,6650 % 0,19  
Riyal 4,9396 4,9644 % 0,13  
daha fazla
10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 3,24  
Altın Gr. 988 988 3,01  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.643 6.698 3,00  
Yarım 3.237 3.275 2,00  
Çeyrek 1.623 1.636 1,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,65 0,01  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,01  
B. Petrol 95,29 95,29 0,64  
Seans Raporu 10:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru