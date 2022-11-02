***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 09:28
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Satınalma Genel Müdürü ve Genel Satınalma Komitesi Üyesi Aynur Çolpan 31.12.2022 tarihi itibariyle mevcut görevlerinden ayrılarak, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine,
Operasyon Komitesi Üyesi Umut Baba 01.01.2023 tarihi itibariyle Satınalma Genel Müdürlüğü ve Genel Satınalma Komitesi Üyeliğine,
Bölge Genel Müdürü Metin Baykal 01.01.2023 tarihi itibariyle Operasyon Komitesi Üyeliğine
atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076099
BIST
10:354.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3518,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3518,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:35988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,27
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:35
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|KERVN
|0,77
|390.655
|% 6,94
|
|CMENT
|65,00
|72.930
|% 6,73
|
|AFYON
|6,72
|45.233.084
|% 5,83
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,00
|96.689.469
|% -7,51
|
|CELHA
|21,64
|14.738.409
|% -5,50
|
|ALKA
|40,62
|36.892.109
|% -2,36
|
|ASUZU
|215,20
|15.399.286
|% -1,74
|
|ASELS
|33,72
|717.448.247
|% 1,14
|
|EREGL
|30,14
|471.309.356
|% 1,55
|
|ALARK
|70,50
|341.088.777
|% 5,22
|
|CIMSA
|84,15
|295.068.672
|% 4,66
|
|AKBNK
|14,53
|278.298.841
|% -0,14
|
|DOHOL
|6,22
|150.584.935
|% 1,14
|
|ASELS
|33,72
|717.448.247
|% 1,14
|
|AKBNK
|14,53
|278.298.841
|% -0,14
|
|EREGL
|30,14
|471.309.356
|% 1,55
|
|AKGRT
|2,65
|22.529.988
|% 0,76
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6220
|% 0,19
|
|Euro
|18,3968
|18,4150
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3311
|21,4381
|% 0,21
|
|Frank
|18,5532
|18,6650
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|0,64
|