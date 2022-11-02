***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Satınalma Genel Müdürü ve Genel Satınalma Komitesi Üyesi Aynur Çolpan 31.12.2022 tarihi itibariyle mevcut görevlerinden ayrılarak, Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine,Operasyon Komitesi Üyesi Umut Baba 01.01.2023 tarihi itibariyle Satınalma Genel Müdürlüğü ve Genel Satınalma Komitesi Üyeliğine,Bölge Genel Müdürü Metin Baykal 01.01.2023 tarihi itibariyle Operasyon Komitesi Üyeliğineatanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076099BIST