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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2023 22:28
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen, son yılların en büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremin ilk gününden itibaren resmi kurumlarla işbirliği içerisinde yardım çalışmalarına destek veriyoruz. Öncelikle, çok sayıda mağazamızdan temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde halkımıza ücretsiz dağıttık. 100 binlerce gıda ve gıda dışı ihtiyaç malzemesini ivedilikle bölgeye gönderdik. Ayrıca, afet bölgesindeki depolarımızdan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatlarına devam ediyoruz.
Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk etapta yaklaşık 100 milyon TL ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Bu felaketin yaralarının sarılmasında halkımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasında 23 çalışanımız da bulunmaktadır. Depremde hasar görmüş ve kalıcı olarak kapalı kalacak mağaza sayımızın yaklaşık 250 olacağı tahmin edilmektedir.  Ancak, yapılacak detaylı teknik incelemeler neticesinde bu sayıda değişiklik olabilecektir. Malatya Bölge depomuzdaki kısmi hasardan dolayı bu depomuzun lojistik faaliyetleri geçici olarak diğer bölge depolarımıza kaydırılmıştır. Diğer bölge depolarımızda faaliyete etki edecek herhangi bir hasar bulunmamaktadır.  Bölgede faaliyetlerimize azami ölçüde devam ederek halkımızın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını sağlamaya gayret etmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113277


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Çeyrek 1.864 1.888 0,00  
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