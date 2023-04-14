***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 20:46
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Mart 2023 tarihli onayı ile 16 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında, Sn. Ahmet AKÇA ve Sn. Paul Michael FOLEY'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138988
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0160
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.249,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -19,31
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3595
|19,3690
|% 0,26
|
|Euro
|21,2885
|21,3378
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,9591
|24,0792
|% -0,74
|
|Frank
|21,5657
|21,6957
|% -0,37
|
|Riyal
|5,1460
|5,1718
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-32,26
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|-19,50
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.761
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.279
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|-0,25
|
|B. Petrol
|86,26
|86,26
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem