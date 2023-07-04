***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 17:46
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden
Operasyon Komitesi Üyeleri Ürfet Naçar ve İlkay Zengin 04.07.2023 tarihi itibariyle Şirketten ayrılmışlardır.
Bölge Genel Müdürü olarak görevlerini sürdüren Alpay Çetin ve Mehmet Durdu aynı tarih itibariyle Operasyon Komitesi Üyeliklerine atanmışlardır.
Görevden ayrılan yöneticilere bugüne kadar Şirkete yapmış oldukları katkıları sebebiyle teşekkür eder, yeni atanan yöneticilere yeni görevlerinde başarılar dileriz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165432
BIST
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18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
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|Açılış
|: 6.050
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|: 6.015
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5.980
En Yüksek
6.077
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 26,1000
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1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9936
|26,0106
|% 0,45
|
|Euro
|28,2852
|28,3876
|% 0,28
|
|Sterlin
|32,9530
|33,1183
|% 0,50
|
|Frank
|28,8811
|29,0551
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9097
|6,9444
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.608
|6,84
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.328
|18,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,23
|0,13
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|B. Petrol
|76,02
|76,02
|1,37
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
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17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
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Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
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17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
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17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem