***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu kararına istinadenOperasyon Komitesi Üyeleri Ürfet Naçar ve İlkay Zengin 04.07.2023 tarihi itibariyle Şirketten ayrılmışlardır.Bölge Genel Müdürü olarak görevlerini sürdüren Alpay Çetin ve Mehmet Durdu aynı tarih itibariyle Operasyon Komitesi Üyeliklerine atanmışlardır.Görevden ayrılan yöneticilere bugüne kadar Şirkete yapmış oldukları katkıları sebebiyle teşekkür eder, yeni atanan yöneticilere yeni görevlerinde başarılar dileriz.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165432BIST