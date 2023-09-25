***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmud Pyarali MERALI, 25.09.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197183BIST