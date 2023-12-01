***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, Fatih Meriç 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Mali İşler Başkanı (CFO) olarak atanmıştır.1975 doğumlu olan Fatih Meriç, lisans öğrenimini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında çeşitli şirketlerde mali işler ve finans konularında yöneticilik yapmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221648BIST