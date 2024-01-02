***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 20:10
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirket Yönetimi'nin aldığı karar doğrultusunda, CEO'ya bağlı olacak şekilde İnsan Kaynakları Başkanlığı (CHRO) pozisyonu ihdas edilmiş ve Hasan Kaya 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle İnsan Kaynakları Başkanı olarak atanmıştır. 1974 doğumlu olan Hasan Kaya, lisans öğrenimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında çeşitli şirketlerde insan kaynakları alanında yöneticilik yapmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231612
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|219.497.283
|% -9,87
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|SNPAM
|121,00
|9.189.960
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|5.949.755.027
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