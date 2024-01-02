***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetimi'nin aldığı karar doğrultusunda, CEO'ya bağlı olacak şekilde İnsan Kaynakları Başkanlığı (CHRO) pozisyonu ihdas edilmiş ve Hasan Kaya 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle İnsan Kaynakları Başkanı olarak atanmıştır. 1974 doğumlu olan Hasan Kaya, lisans öğrenimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında çeşitli şirketlerde insan kaynakları alanında yöneticilik yapmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231612BIST