***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, CEO'ya bağlı olacak şekilde Ticaret Başkanlığı pozisyonu ihdas edilmiş ve Umut Baba 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Ticaret Başkanı (CCO) olarak atanmıştır.Umut Baba Aralık 2021'den bu yana BİM'de yönetici pozisyonunda çalışmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245323BIST