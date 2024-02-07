***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, CEO'ya bağlı olacak şekilde Teknoloji Başkanlığı pozisyonu ihdas edilmiş ve Ali Can 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Teknoloji Başkanı (CTO) olarak atanmıştır.BİM'de 24 yıl önce çalışmaya başlayan Ali Can bu süre zarfında BİM ve FİLE'de farklı yönetici pozisyonlarında görev almıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247701BIST