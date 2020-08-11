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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.08.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11 Ağustos 2020 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 07.08.2020 10.000 0,002 62 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.08.2020 1.400.000 0,231 64,358 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.08.2020 725.000 0,119 65,787

Ek Açıklamalar
7 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 11 Ağustos 2020 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 11.08.2020 tarihinde 65,10 TL- 66,00 TL fiyat aralığından (ortalama 65,7872 TL) 725.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 2.135.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,3516)
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868174


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