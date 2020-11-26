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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.11.2020 18:41



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 700.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 07.08.2020 10.000 0,002 62 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.08.2020 1.400.000 0,231 64,358 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.08.2020 725.000 0,119 65,787 -
BIMAS, TREBIMM00018 12.08.2020 1.675.000 0,276 66,271 -
BIMAS, TREBIMM00018 13.08.2020 1.592.393 0,262 67,297 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.08.2020 180.500 0,03 67,431 -
BIMAS, TREBIMM00018 01.09.2020 15.000 0,002 67,457 -
BIMAS, TREBIMM00018 03.09.2020 11.000 0,002 67,475 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.09.2020 62.099 0,01 67,59 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
BIMAS, TREBIMM00018 67,6 66,07 374.707.649,93 Şirket İç Kaynakları/Internal Resources 5.670.992 0,934

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu 26 Kasım 2020 tarihinde, 07.08.2020 tarihinde başlatılan pay geri alım programının
1) 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
2) Program dahilinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
3) İlgili işlemlerin toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgilerine sunulmasına,
4) Alımı gerçekleştirilen payların gerektiğinde borsada satışa konu edilebilmesi için Şirket İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine,
karar vermiştir.
İlgili geri alım programı kapsamında 5.670.992 adet BİM hissesine tekabül eden 374.707.649,93 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0,9340'dır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 62,00TL en yüksek 67,60 TL ve ortalama 66,07 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890188


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