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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.02.2023 21:14
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27 Şubat 2023 Tarihli Pay geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 03.02.2023 200.000 0,033 125,625 -
BIMAS, TREBIMM00018 06.02.2023 126.027 0,021 126,794 -
BIMAS, TREBIMM00018 07.02.2023 200.000 0,033 124,636 -
BIMAS, TREBIMM00018 16.02.2023 50.000 0,008 136,181 -
BIMAS, TREBIMM00018 27.02.2023 50.000 0,008 132,798 -

Ek Açıklamalar
2 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 27.02.2023 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 9.984.019 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,6443)
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117394


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