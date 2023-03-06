***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06 Mart 2023 Tarihli Pay geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBIMAS, TREBIMM00018 03.02.2023 200.000 0,033 125,625 -BIMAS, TREBIMM00018 06.02.2023 126.027 0,021 126,794 -BIMAS, TREBIMM00018 07.02.2023 200.000 0,033 124,636 -BIMAS, TREBIMM00018 16.02.2023 50.000 0,008 136,181 -BIMAS, TREBIMM00018 27.02.2023 50.000 0,008 132,798 -BIMAS, TREBIMM00018 06.03.2023 50.000 0,008 137,62 -Ek Açıklamalar2 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 06.03.2023 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 10.034.019 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,6525)Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120690BIST