***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBIMAS, TREBIMM00018 03.02.2023 200.000 0,033 125,625 -BIMAS, TREBIMM00018 06.02.2023 126.027 0,021 126,794 -BIMAS, TREBIMM00018 07.02.2023 200.000 0,033 124,636 -BIMAS, TREBIMM00018 16.02.2023 50.000 0,008 136,181 -BIMAS, TREBIMM00018 27.02.2023 50.000 0,008 132,798 -BIMAS, TREBIMM00018 06.03.2023 50.000 0,008 137,62 -BIMAS, TREBIMM00018 08.03.2023 50.000 0,008 138,772 -BIMAS, TREBIMM00018 20.03.2023 115.981 0,019 145,767 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)BIMAS, TREBIMM00018 145,77 130,89 110.206.535 İç Kaynaklar 842.008 0,139Ek Açıklamalar2 Şubat 2023 tarihinde yapılan açıklamada yeni bir pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal), geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlendiği belirtilmişti.Program kapsamında genel kurul tarihine kadar ortalama 130,89 TL hisse fiyatından 842.008 adet hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BIMAS payları 10.200.000 adede ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,68 olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarıca 02.02.2023 tarihinde başlatılan Şirket paylarının geri alım programı işbu Genel Kurul ile birlikte, 16.05.2023 tarihinde otomatik olarak sona ermiştir.Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151728BIST