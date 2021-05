***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA LATİF TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil HayırMAHMUD PYARALI MERALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 04.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merali's Group'ta Yönetici Ortak ve EMEA Bölgeleri Başkanı, İngiltere, BAE ve Afrika'da Uluslararası Firmalarda Danışman Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Teşhisi Komitesi - ÜyeÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi - ÜyeAHMET AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2018 İcrada Görevli Değil Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - BaşkanPAUL FOLEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı), Avusturya, kurucu ortak, Belwillesden/GIPPO Hipermarket Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer uluslararası firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi - BaşkanKARL-HEİNZ HOLLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2021 İcrada Görevli Değil Takko Fashion Danışma Kurulu Başkanı, X5 Retail Group Denetim Kurulu üyesi, The Boston Consulting Group Kıdemli Danışman, Cleangang Holding Kurucu Ortak ve CEO Evet Bağımsız Üye Değil HayırBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimcilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 160436000 MAD 65 Bağlı OrtaklıkBİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı OrtaklıkDost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 118511000 118511000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFlo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938514BIST