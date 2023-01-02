***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2023 19:56
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı
GALİP AYKAÇ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı
HALUK DORTLUOĞLU İcra Kurulu Üyesi ve CFO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
ÜRFET NAÇAR Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
İLKAY ZENGİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
TOLGA ŞAHİN Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
MURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
FARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel Müdürü
METİN BAYKAL Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UMUT BABA Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 160436000 MAD 65 Bağlı Ortaklık
BİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Dost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 180000000 180000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Bisküvi ve Şekerleme Ürünlerinin Üretimi 340000000 340000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım Faaliyetleri 65000000 65000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092405
BIST