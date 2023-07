***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA LATİF TOPBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu BaşkanıGALİP AYKAÇ İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi BaşkanıHALUK DORTLUOĞLU İcra Kurulu Üyesi ve CFO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFOMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici Perakende Dışı İştirakler BaşkanıTOLGA ŞAHİN Operasyon Başkan Yardımcısı, Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüFARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel MüdürüMETİN BAYKAL Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMEHMET DURDU Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüALPAY ÇETİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUMUT BABA Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBİM Maroc SA Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 160436000 MAD 65 Bağlı OrtaklıkBİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı OrtaklıkDost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 180000000 180000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEs Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Bisküvi ve Şekerleme Ürünlerinin Üretimi 340000000 340000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım Faaliyetleri 65000000 65000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFlo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirak