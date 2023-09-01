***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.09.2023 İcrada Görevli Değil MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş., Evidea ve Proline Bilişim YK Başkanlığı, E-Bebek ve Avansas YK Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil HayırGALİP AYKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyesi, COO ve Satınalma Komitesi Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırMAHMUD PYARALI MERALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merali's Group'ta Yönetici Ortak ve EMEA Bölgeleri Başkanı, İngiltere, BAE ve Afrika'da Uluslararası Firmalarda Danışman Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Teşhisi Komitesi - ÜyeÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi - ÜyeAHMET AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2018 İcrada Görevli Değil Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - BaşkanPAUL FOLEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.05.2019 İcrada Görevli Değil Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı), Avusturya, kurucu ortak, Belwillesden/GIPPO Hipermarket Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer uluslararası firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Sürdürülebilirlik Komitesi - BaşkanKARL-HEİNZ HOLLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2021 İcrada Görevli Değil Takko Fashion Danışma Kurulu Başkanı, X5 Retail Group Denetim Kurulu üyesi, The Boston Consulting Group Kıdemli Danışman, Cleangang Holding Kurucu Ortak ve CEO Evet Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK DORTLUOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFOMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici Perakende Dışı İştirakler BaşkanıTOLGA ŞAHİN Operasyon Başkan Yardımcısı, Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüFARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel MüdürüMETİN BAYKAL Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMEHMET DURDU Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüALPAY ÇETİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUMUT BABA Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190660BIST