***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 20:10
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK DORTLUOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
FATİH MERİÇ Mali İşler Başkanı Üst Düzey Yönetici - -
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici Perakende Dışı İştirakler Başkanı
TOLGA ŞAHİN Operasyon Başkan Yardımcısı, Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
MURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
FARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel Müdürü
METİN BAYKAL Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
MEHMET DURDU Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
ALPAY ÇETİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel Müdürü
UMUT BABA Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231613
BIST