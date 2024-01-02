***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK DORTLUOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFOFATİH MERİÇ Mali İşler Başkanı Üst Düzey Yönetici - -MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici Perakende Dışı İştirakler BaşkanıTOLGA ŞAHİN Operasyon Başkan Yardımcısı, Operasyon Komitesi Üyesi ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUĞUR KIVRAK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMURAT DALĞIÇ Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüFARUK ÖZTÜRK Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bim FAS Ülke Genel MüdürüMETİN BAYKAL Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüMEHMET DURDU Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüALPAY ÇETİN Operasyon Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Bölge Genel MüdürüUMUT BABA Satınalma Genel Müdürü ve Satınalma Komitesi Üyesi Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231613BIST