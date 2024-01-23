***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2024 13:31
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK DORTLUOĞLU İcra Başkanı (CEO) Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi ve CFO
FATİH MERİÇ Mali İşler Başkanı (CFO) Üst Düzey Yönetici
TOLGA ŞAHİN Operasyon Başkanı (COO) Üst Düzey Yönetici Operasyon Komitesi Üyesi
HASAN KAYA İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Perakende Dışı İştirakler Başkanı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242180
BIST
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15:408.056
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,25
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4030,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4032,9365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0277
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:401.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:40
|BYDNR
|28,82
|125.181.011
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.453.006
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.091.658
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|GARFA
|120,20
|129.403.653
|% -7,47
|
|NTHOL
|24,32
|96.710.117
|% -6,17
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|ULAS
|21,88
|16.135.877
|% -5,69
|
|THYAO
|252,25
|4.036.070.021
|% 0,80
|
|YKBNK
|21,44
|3.950.202.753
|% -3,51
|
|KCHOL
|154,00
|3.201.228.016
|% -0,19
|
|ISCTR
|24,34
|2.867.484.609
|% -2,72
|
|EKGYO
|9,54
|2.646.994.505
|% 0,74
|
|EKGYO
|9,54
|2.646.994.505
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,44
|3.950.202.753
|% -3,51
|
|AKFGY
|1,95
|317.381.124
|% 2,09
|
|KATMR
|2,27
|290.069.292
|% 2,25
|
|ISCTR
|24,34
|2.867.484.609
|% -2,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2769
|30,2814
|% 0,08
|
|Euro
|32,9273
|32,9365
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3509
|38,5432
|% 0,04
|
|Frank
|34,6874
|34,8963
|% 0,01
|
|Riyal
|8,0539
|8,0943
|% 0,14
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|903,59
|904,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,00
|934,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,44
|2.025,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55GSRAY
Yüzde 6.29 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 543, 707 adet işlem
-
15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 497 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 8, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 60, 510.00 milyon TL de
-
15:52TABGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 134.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 515, 754 adet işlem