***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere 2022 yılındaki uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123891BIST