***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu kurumsal web sitemize yüklenmiştir.https://www.bim.com.tr/Categories/691/surdurulebilirlik.aspxAçıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180469BIST