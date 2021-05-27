***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.05.2021 19:04
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Mart 2021 tarihinde Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kuruluna bağlı Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına ilişkin kararı açıklanmıştı.
Yönetim Kurulu'nun 27 Mayıs 2021 tarihli toplantısında Sürdürülebilirlik Komitesinin çalışma esaslarının ekteki şekliyle onaylanmasına karar verilmiştir.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938513
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|KAPLM
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|ISBIR
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|KUTPO
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|EKGYO
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|GARAN
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|THYAO
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|Euro
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|3.403
|3.454
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|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
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|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
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|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
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|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
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