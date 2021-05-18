***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIMAS20.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIM MAGAZALAR BIMAS 2 1,7Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936785BIST