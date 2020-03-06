***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 12:20
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824863
BIST
12:37109.616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -2.199,58
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:376,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:376,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8890
En Düşük
6,8333
12:37328,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 328,95
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.544.665
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.266.240
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,25
|105.523.274
|% 13,02
|
|UTPYA
|5,33
|9.692.854
|% 9,90
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,11
|19.292.886
|% -6,80
|
|GARFA
|4,85
|8.775.658
|% -6,55
|
|AVHOL
|1,31
|17.644
|% -6,43
|
|THYAO
|11,35
|516.554.173
|% -3,07
|
|ASELS
|29,66
|336.573.073
|% -2,05
|
|EREGL
|8,99
|280.594.680
|% 2,74
|
|GARAN
|9,96
|241.016.346
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,44
|159.470.786
|% -3,56
|
|ODAS
|2,10
|152.001.286
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,44
|159.470.786
|% -3,56
|
|KARSN
|1,86
|117.691.993
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,43
|89.172.236
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,30
|61.443.926
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8837
|7,9233
|% -0,22
|
|Frank
|6,4487
|6,4876
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6175
|1,6256
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|11,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|17,94
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|8,68
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,92
|48,92
|-1,07
|