***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:38
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827579
BIST
16:3793.252
En Yüksek
|Değişim
|: -7,64%
|| -7.713,78
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
93.252
16:376,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,2660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:377,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:37321,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -5,65
|Açılış
|: 321,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
320,94
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|30.561.392
|% 20,00
|
|SELEC
|8,52
|162.421.472
|% 15,45
|
|VKING
|3,91
|8.378.028
|% 15,00
|
|PINSU
|2,57
|20.969.779
|% 8,44
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|OSTIM
|1,28
|20.900.319
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.526.819
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.625.885
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.279.961
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.169.893
|% -20,00
|
|ASELS
|24,52
|741.144.391
|% -6,27
|
|THYAO
|8,76
|500.944.079
|% -8,84
|
|GARAN
|8,75
|329.815.861
|% -8,66
|
|ECILC
|4,17
|302.223.015
|% 4,51
|
|MGROS
|20,70
|265.342.390
|% -9,92
|
|IHLGM
|0,92
|154.038.728
|% -17,86
|
|ODAS
|1,34
|167.641.613
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,74
|72.675.950
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|123.003.043
|% -12,34
|
|ADESE
|1,08
|107.224.046
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9031
|7,9428
|% -0,45
|
|Frank
|6,6355
|6,6755
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6639
|1,6722
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-45,89
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.136
|2.191
|-43,41
|
|Yarım
|1.032
|1.060
|-21,00
|
|Çeyrek
|518
|530
|-10,50
|
|Gümüş.Ons
|15,96
|15,99
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,12
|
|B. Petrol
|33,14
|33,14
|-2,65
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:51BTCIM
Yüzde -10.98 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 083 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8300, 35 kaybederek (% -6.80 ) 113, 729
-
16:50XU100
Endeks 93, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 99 altında . İşlem hacmi 6, 494.00 milyon TL de
-
16:50KARSN
Yüzde -11.69 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 014, 388 adet işlem
-
16:49TRCAS
Yüzde -19.30 oranında düşüşle 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 901, 495 adet işlem