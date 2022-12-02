***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 15:25
***BIMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083968
BIST
15:184.997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,98
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:1818,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:1819,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:181.077,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.077,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ALFAS
|201,30
|777.200.223
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.224.618
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.407.212.935
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|MZHLD
|13,07
|57.833.153
|% -9,99
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|THYAO
|128,40
|6.454.113.109
|% 3,22
|
|KOZAL
|399,60
|5.144.516.107
|% -1,28
|
|ASELS
|49,20
|4.172.747.623
|% 3,06
|
|EREGL
|41,92
|3.491.526.246
|% -1,32
|
|EKGYO
|7,13
|2.456.340.719
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.456.340.719
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,73
|577.619.452
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,58
|1.680.023.022
|% -2,58
|
|ADESE
|1,74
|261.894.230
|% 0,58
|
|TSKB
|4,05
|586.900.907
|% -0,98
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,6299
|19,6357
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,8090
|22,9234
|% 0,28
|
|Frank
|19,8782
|19,9980
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,80
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.194
|7.255
|-19,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,35
|87,35
|0,47
|
Seans Raporu
15:16
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15:31BIMAS
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 124.70 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 028, 492 adet işlem
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15:30MERIT
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 845, 679 adet işlem
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15:29XU100
Endeks 4, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 71, 525.00 milyon TL de
-
15:28MGROS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 126.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 669, 164 adet işlem
-
15:27PAGYO
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 402 adet işlem