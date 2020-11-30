***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 17:20
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Dortluoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890584
BIST
17:401.288
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -40,74
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.288
17:407,8128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:409,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:40444,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,32
|Açılış
|: 444,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|EUKYO
|3,63
|5.265.362
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|187.732.063
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.486.234
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|109.893.769
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|41.330.564
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.839.309
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.106.141
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.500.587
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,17
|2.250.772.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|2.168.108.492
|% -3,59
|
|PETKM
|4,24
|1.651.510.714
|% 0,24
|
|ECILC
|7,31
|1.137.678.459
|% 5,64
|
|THYAO
|11,50
|1.052.438.608
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,17
|2.250.772.293
|% 0,00
|
|PETKM
|4,24
|1.651.510.714
|% 0,24
|
|TSKB
|2,24
|666.255.200
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,88
|854.689.027
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,02
|604.331.797
|% 1,51
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8057
|7,8128
|% -0,01
|
|Euro
|9,3597
|9,3746
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,3885
|10,4406
|% 0,30
|
|Frank
|8,5922
|8,6440
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0737
|2,0841
|% -0,17
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:40
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17:54XU100
Endeks 1, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 98 altında . İşlem hacmi 25, 823.00 milyon TL de
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17:54FROTO
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 109.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 080, 844 adet işlem
-
17:53MIPAZ
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 294, 380 adet işlem
-
17:52GOLTS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 438 adet işlem
-
17:50BEYAZ
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 310 adet işlem