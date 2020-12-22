***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2020 16:01
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Hulusi Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894225
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.384
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1.411
En Düşük
1.392
18:057,6408
En Yüksek
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|: 7,6400
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|Önceki Kapanış
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7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3305
En Yüksek
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9,3845
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|Açılış
|: 460,93
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|535,80
|126.503.101
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.727.934
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.707.401
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.438.796
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.536.758
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.139.005
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.681.645
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.071
|% -10,00
|
|PKENT
|809,70
|816.644
|% -9,99
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
|
|THYAO
|12,44
|1.433.728.189
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|SISE
|7,13
|1.039.635.357
|% 1,42
|
|PETKM
|4,87
|1.012.649.728
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,44
|719.394.680
|% 2,13
|
|TSKB
|1,86
|848.203.821
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|788.959.354
|% 2,84
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|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6363
|7,6408
|% -0,01
|
|Euro
|9,3256
|9,3305
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,1778
|10,2288
|% -0,67
|
|Frank
|8,5797
|8,6314
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0318
|2,0420
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,82
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