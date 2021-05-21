***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2021 14:50
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937192
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4277
En Düşük
8,3596
18:0510,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2828
En Düşük
10,2029
18:05508,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,66
|Açılış
|: 508,68
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,98
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4031
|8,4277
|% 0,56
|
|Euro
|10,2359
|10,2828
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8649
|11,9244
|% 0,07
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,88
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|1,56
|