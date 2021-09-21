***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2021 11:59
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964668
BIST
13:151.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
13:158,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:1510,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:15492,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,23
|Açılış
|: 491,95
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:15
|KTSKR
|64,25
|25.165.295
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.207.274
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|UZERB
|30,40
|136.136
|% 8,49
|
|NUGYO
|11,91
|10.135.362
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.573.484
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,82
|2.088.786
|% -6,04
|
|TEZOL
|17,04
|352.436.431
|% -5,02
|
|THYAO
|13,02
|839.898.363
|% 1,64
|
|GARAN
|9,17
|536.277.375
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,04
|352.436.431
|% -5,02
|
|TUPRS
|108,90
|295.163.031
|% 1,30
|
|SISE
|8,23
|274.102.235
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,39
|212.337.821
|% 0,42
|
|THYAO
|13,02
|839.898.363
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,78
|107.813.004
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|536.277.375
|% 0,99
|
|SISE
|8,23
|274.102.235
|% 0,37
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6617
|8,6682
|% 0,04
|
|Euro
|10,1691
|10,1743
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8288
|11,8881
|% 0,24
|
|Frank
|9,3366
|9,3929
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% 0,03
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|3,57
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|2,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|-0,19
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-0,09
|
|Çeyrek
|784
|801
|-0,04
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,71
|