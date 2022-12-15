***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 15:17
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Latif Topbaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087513
BIST
16:115.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 68,74
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:1118,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:1119,8433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0561
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:111.065,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,63
|Açılış
|: 1.065,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.176.344
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|BTCIM
|44,76
|259.104.671
|% 9,98
|
|RALYH
|43,70
|478.638.880
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.569.469
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|417.490.649
|% -9,78
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,42
|224.156.038
|% -7,08
|
|THYAO
|139,30
|6.671.172.410
|% 1,68
|
|ASELS
|57,40
|6.096.738.842
|% 1,77
|
|ENKAI
|25,62
|5.018.159.722
|% 9,96
|
|ISCTR
|11,93
|4.526.137.154
|% 6,80
|
|AKBNK
|18,12
|4.500.269.600
|% 4,80
|
|SKBNK
|2,85
|1.628.953.117
|% 4,78
|
|EKGYO
|7,82
|4.174.569.611
|% -1,64
|
|ISCTR
|11,93
|4.526.137.154
|% 6,80
|
|VAKBN
|11,03
|3.027.362.565
|% 3,96
|
|YKBNK
|11,67
|3.139.201.595
|% 4,95
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6470
|18,6501
|% 0,15
|
|Euro
|19,8379
|19,8433
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,8919
|23,0067
|% -0,80
|
|Frank
|20,0154
|20,1360
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,11
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,24
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,02
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.200
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.487
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 111.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 238, 042 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 95, 677.00 milyon TL de
-
16:24QNBFL
Yüzde 6.84 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708 adet işlem
-
16:23PEGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 919 adet işlem
-
16:22DNISI
Yüzde 5.26 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 045, 853 adet işlem