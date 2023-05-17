***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2023 14:04
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151916
BIST
15:584.654
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 64,22
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5819,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5821,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:581.260,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.260,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|24.585.998
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|KAPLM
|79,40
|22.577.564
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|367.561.936
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,66
|102.835.430
|% -3,80
|
|ENSRI
|8,92
|30.838.588
|% -3,36
|
|THYAO
|137,40
|5.019.550.634
|% 1,10
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.879.843.252
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,11
|3.524.583.409
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,40
|2.227.557.572
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,50
|1.066.915.255
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.555.972.336
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,68
|2.253.979.453
|% 3,58
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7518
|19,7559
|% 0,20
|
|Euro
|21,4358
|21,4440
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5602
|24,6833
|% 0,05
|
|Frank
|21,8535
|21,9852
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2529
|5,2792
|% 0,17
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|-57,26
|
|Yarım
|4.452
|4.572
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.279
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|