***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2023 09:06
***BIMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Dortluoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162579
BIST
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10:585.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,63
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
10:5825,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0844
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
10:5828,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0928
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
10:581.600,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.600,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BRYAT
|1.373,30
|159.030.158
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.523.234
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|31.898.853
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|83.038.998
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|MACKO
|88,00
|11.178.585
|% -2,60
|
|PENTA
|25,54
|85.203.013
|% -2,52
|
|MAKIM
|27,54
|4.430.039
|% -2,41
|
|EGPRO
|96,70
|14.490.661
|% -2,32
|
|GRSEL
|20,70
|8.655.788
|% -2,17
|
|THYAO
|191,20
|1.644.275.242
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,15
|1.433.174.071
|% 4,47
|
|KOZAL
|24,66
|558.642.571
|% -1,60
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|TOASO
|251,40
|420.084.337
|% 3,88
|
|ZOREN
|3,41
|212.597.984
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,49
|339.181.107
|% 0,54
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|YKBNK
|13,05
|401.068.648
|% -0,61
|
|ODAS
|6,99
|160.885.215
|% 2,19
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9282
|25,9882
|% 0,33
|
|Euro
|28,3844
|28,4038
|% 0,33
|
|Sterlin
|32,7384
|32,9026
|% -0,53
|
|Frank
|28,7183
|28,8913
|% -0,55
|
|Riyal
|6,8520
|6,8863
|% -0,75
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.598
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.132
|5.316
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.574
|2.658
|-4,00
|