Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.03.2023 20:19
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.03.2023
Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadilin karara bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126520


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.975
Değişim :  -3,13% |  -160,97
Açılış :  5.120  
Önceki Kapanış :  5.136  
En Yüksek
5.137 En Düşük
4.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 104,50 216.017.850 % 10,00  
CLEBI 545,70 94.055.591 % 10,00  
GOKNR 23,56 827.627.188 % 9,99  
ULUSE 168,40 211.793.542 % 9,99  
EMKEL 14,21 327.194.910 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,0054 19,0128 % -0,01  
Euro 20,3836 20,3903 % 0,59  
Sterlin 23,2592 23,3758 % 0,73  
Frank 20,3819 20,5047 % -0,34  
Riyal 5,0485 5,0738 % 0,03  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 -10,99  
Altın Gr. 1.212 1.212 -4,25  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.160 8.255 269,00  
Yarım 4.000 4.039 131,00  
Çeyrek 2.000 2.020 66,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,10  
Gümüş Gr. 13,77 13,79 -0,04  
B. Petrol 73,73 73,73 0,76  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru