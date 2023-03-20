***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadilin karara bağlanması4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni, Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126520BIST