***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
02.04.2024 18:18
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %250,00 oranında 600.000.000 TL tutarında artırılarak 840.000.000 TL'ye
çıkarılmasına karar verildiği 01.04.2024 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (02.04.2024) başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname (Bölüm 4) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265958
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|FMIZP
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|109.254.341
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|KARTN
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|TDGYO
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|ISATR
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|HEDEF
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|POLHO
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