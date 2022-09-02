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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 17:48
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Finansal Fair Play Kriterleri denk hesap durumu inceleme süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu arasında Yapılandırma Anlaşması (Settlement Agreement) imzalanmıştır.  Yapılan anlaşmanın ana hatları şu şekildedir: * Yapılandırma anlaşması, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır.  * Şirketimiz geçiş periyodunda (2022/23, 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) UEFA denk hesap kriterlerine (Football Earnings Rule) uymayı taahhüt etmektedir. Diğer bir ifade ile, Şirketimiz 2025/26 sezonu itibariyle (2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan), UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları (UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations) ile uyumlu hale geleceğini taahhüt etmektedir. Anılan regülasyon gereği, izleme süresi sonunda Şirketimiz kabul edilebilir sapma tutarı olan 5 milyon Avro ile uyumlu olacağını taahhüt etmektedir. Anılan regülasyonda belirtilen katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, söz konusu tutar 60 milyon Avro tutarına kadar yükselebilecektir. * Şirketimiz,                2021/22 sezonu için projekte edilmiş olan denk hesap açığı sınırları içinde kalacağını,               2022/23 sezonu için maksimum 60 milyon  denk hesap açığı (Adjusted Football Earnings deficit) vereceğini, Avro
              2023/24 sezonu için maksimum 0 milyon  denk hesap açığı (adjusted football earnings deficit) vereceğini, Avro
taahhüt etmektedir. 2022/23 sezonu için anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı tutarı, 2023/24 sezonunda kullanılabilecektir.    * Şirketimiz, toplamda 4 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmektedir. Anılan tutarın 600 bin Avro tutarındaki kısmı önkoşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsuba konu edilecektir. Bakiye 3.4 milyon Avro tutarındaki kısmı ise      200 bin Avro 2021/22 hedefi 20 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde      1.6 milyon Avro 2022/23 hedefi 40 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde,      1.6 milyon Avro 2023/24 hedefi 40 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde  mahsuba konu olacaktır. Aşımlar anılan tutarlardan düşük olduğu takdirde, kıstelyevm usülüne göre hesaplama yapılacaktır. * Aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir:     2021/22 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2023/24 sezonunda uygulanmak üzere,     2022/23 hedeflerinin 20 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak üzere,     2023/24 hedeflerinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak üzere. * Şirketimiz, aşağıda belirtilen üç aşımdan ikisini gerçekleştirdiği durumda UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere)             2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise             2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise             2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise * Benzer şekilde, 2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilecektir (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere). * 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan izleme döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ama aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan az olduğu tespit edilir ise, Şirketimiz 200 bin Avro ceza ödemeyi, 2026/27 UEFA A Listesinin 23 oyuncu ile sınırlı olmasını, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabileceğini ve 2025/26 sezonun kapsayacak yeni izleme dönemi sonunda (2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonları) da UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Regülasyonları denk hesap kriterlerine (football earnings rule) uyumlu hale gelemez ise ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.  * 2025/26 sezonu içerisinde gerçekleşecek incelemede, 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayan İzleme Döneminin neticesinde, kabul edilebilir sapma tutarının aşıldığı ve aşım tutarının 20 milyon Avro'dan'dan fazla olduğu tespit edilir veya aşım olur ancak aşım tutarı 20 milyon Avro'dan az olmasına rağmen bununla birlikte             2021/22 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır             2022/23 yılı maksimum denk hesap açığı 40 milyon Avro'dan fazla aşılır             2023/24 yılı maksimum denk hesap açığı 20 milyon Avro'dan fazla aşılır hükümlerinden bir tanesi gerçekleşirse, Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından 1 yıllığına men edilmeyi kabul etmektedir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059706


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