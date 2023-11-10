***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıRıza ÇalımbaySözleşme Tarihi10.11.2023Sözleşme SüresiAçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217000BIST