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***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

10.11.2023 16:52
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama


***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Rıza Çalımbay
Sözleşme Tarihi
10.11.2023
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217000


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