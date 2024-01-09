***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
09.01.2024 14:00
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
FERNANDO MANUEL FERNANDES DA COSTA SANTOS
Sözleşme Tarihi
09.01.2024
Sözleşme Süresi
Aşağıda belirtilmiştir
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235946
BIST
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16:287.772
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
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|Açılış
|: 7.860
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|Önceki Kapanış
|: 7.819
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7.746
En Yüksek
7.875
16:2829,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 29,9700
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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29,9435
En Düşük
29,7686
16:2832,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 32,7200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 1.956,87
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
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1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MARKA
|42,90
|16.556.601
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.203.941
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.127.906
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|426.350.224
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.728.658
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|139.309.384
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,75
|260.472.617
|% -8,16
|
|CVKMD
|387,25
|307.584.734
|% -6,97
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,40
|8.947.112.360
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,42
|6.404.303.359
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,78
|6.151.225.983
|% 3,55
|
|AKBNK
|41,02
|4.688.433.082
|% 1,43
|
|GARAN
|62,15
|2.928.484.975
|% 0,08
|
|YKBNK
|22,78
|6.151.225.983
|% 3,55
|
|ISCTR
|25,42
|6.404.303.359
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,09
|1.682.251.246
|% 1,89
|
|VAKBN
|15,48
|2.525.524.118
|% 3,89
|
|HLGYO
|2,63
|394.388.151
|% 7,79
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9371
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7777
|32,7939
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9869
|38,1774
|% 0,02
|
|Frank
|35,0204
|35,2314
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9598
|7,9998
|% 0,23
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|941,28
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,33
|989,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,32
|2.037,64
|% 0,66
|